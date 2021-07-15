Власниця собаки, жінка на ім'я Сара, зняла на відео момент розмови зі свою улюбленицею. Сара розповідає собаці, що вона "найкрасивіша дівчинка у всьому світі".
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А цуценя Хані мило реагує на такі компліменти. Собака уважно слухає, скавчить і ніби погоджується зі словами своєї людини.
Миле відео швидко стало вірусним у тіктоці. Його вже переглянули понад 41 мільйон користувачів.
Подивіться його і ви
Також Хані має власний інстаграм, де публікують чудові фото собаки. В інстаграмі на неї підписані понад 7 тисяч людей.