Хозяйка собаки, женщина по имени Сара, сняла на видео момент разговора со своей любимицей. Сара рассказывает собаке, что она "самая красивая девочка во всем мире".

Узнайте Забота о любимцах и нашей планете: 10 важных обязательств, которые уже выполняет Purina®

А щенок Хани мило реагирует на такие комплименты. Собака внимательно слушает, скулит и будто соглашается со словами своего человека.

Милое видео быстро стало вирусным в тиктоке. Его уже просмотрели более 41 миллиона пользователей.

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Посмотрите его и вы