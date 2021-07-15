Хозяйка собаки, женщина по имени Сара, сняла на видео момент разговора со своей любимицей. Сара рассказывает собаке, что она "самая красивая девочка во всем мире".
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А щенок Хани мило реагирует на такие комплименты. Собака внимательно слушает, скулит и будто соглашается со словами своего человека.
Милое видео быстро стало вирусным в тиктоке. Его уже просмотрели более 41 миллиона пользователей.
Посмотрите его и вы
Также Хани имеет собственный инстаграм, где публикуют замечательные фото собаки. В инстаграме на нее подписаны более 7 тысяч людей.