Как собаки реагируют на еду: подборка курьезных и милых фото

6 декабря 2021 , 19:14
Читати новину українською

Источник:

Boredpanda

Профессиональный фотограф решил сделать фотографии песиков, которые вот-вот ухватят вкусный кусочек. Забавные эмоции четырехлапых очаровали сеть.

Рианон Бакл – фотограф, работающий с домашними животными. На этот раз он сделал небольшой проект о собаках, которые пытаются ухватить вкусненькое.

Читайте также Идея для подарка котику на Новый год: что точно понравится пушистому гурману

Серьезный пес смотрит на вкусняшку


Фото Rhiannon Buckle

Овчарка не может сдерживаться


Фото Rhiannon Buckle

Этот пес в восторге от кусочка мяса


Фото Rhiannon Buckle

Эти красавчики тоже любят вкусненькое


Фото Rhiannon Buckle

Таксы и сырные деликатесы


Фото Rhiannon Buckle

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится более насыщенной. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только самая лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.

Застенчивая собачка и косточка


Фото Rhiannon Buckle

А этот пес имеет мгновенную реакцию


Фото Rhiannon Buckle

Бульдог и сосиски


Фото Rhiannon Buckle

Лакомится курочкой


Фото Rhiannon Buckle

Вам понравится Собаку научили стоять на коньках и играть в хоккей: видео необычного таланта

Эти псы ловят вкусняшки изо всех сил


Фото Rhiannon Buckle

Узнайте, почему важно убирать за своими собаками: смотрите видео

 

Автор: Аліна Рудченко