Профессиональная фигуристка Шерил ДелСангро решила взять из приюта собаку. Им оказался 8-летний Бенни.

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Шерил успела забрала его за день до того, как его хотели усыпить. Женщина призналась, что ни разу не жалела из-за своего решения. Бенни оказался добрым, верным и талантливым.



Собака Бенни / Фото инстаграм

Когда Шерил поняла, что собаке нравится выходить с ней вместе на лед, она решила сделать для него собственные коньки. Кроме того, еще и научила его кататься.

Я учила детей и взрослых кататься на коньках более 20 лет. Даже смогла научить этому свою дочь в возрасте 17 месяцев. Поэтому я решила, что Бенни тоже сможет освоить этот навык: ведь его координация лучше, чем у младенцев,

– вспомнила Шерил ДелСангро.

Собаке понадобился день, чтобы привыкнуть к конькам, а впоследствии он смог самостоятельно кататься. Способности Бенни подметили и оценили игроки хоккейной лиги Vegas Golden Knights. Они захотели сделать с ним видео, чтобы поделиться с фанатами.

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Когда Шерил увидела, что пес увлеченно гоняет хоккейные шайбы по льду и таскает клюшку, поняла, что он еще и может играть в хоккей.

Смотрите видео: как Бенни катается на коньках

Как результат, лабрадор Бенни стал первым псом-хоккеистом. Уже многие годы он продолжает заниматься этим видом спорта.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, которое содержит все необходимые его организму питательные вещества.