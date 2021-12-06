Рианон Бакл – фотограф, работающий с домашними животными. На этот раз он сделал небольшой проект о собаках, которые пытаются ухватить вкусненькое.
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Серьезный пес смотрит на вкусняшку
Фото Rhiannon Buckle
Овчарка не может сдерживаться
Фото Rhiannon Buckle
Этот пес в восторге от кусочка мяса
Фото Rhiannon Buckle
Эти красавчики тоже любят вкусненькое
Фото Rhiannon Buckle
Таксы и сырные деликатесы
Фото Rhiannon Buckle
Застенчивая собачка и косточка
Фото Rhiannon Buckle
А этот пес имеет мгновенную реакцию
Фото Rhiannon Buckle
Бульдог и сосиски
Фото Rhiannon Buckle
Лакомится курочкой
Фото Rhiannon Buckle
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Эти псы ловят вкусняшки изо всех сил
Фото Rhiannon Buckle
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