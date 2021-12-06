Рианон Бакл – фотограф, работающий с домашними животными. На этот раз он сделал небольшой проект о собаках, которые пытаются ухватить вкусненькое.

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Серьезный пес смотрит на вкусняшку



Фото Rhiannon Buckle

Овчарка не может сдерживаться



Фото Rhiannon Buckle

Этот пес в восторге от кусочка мяса



Фото Rhiannon Buckle

Эти красавчики тоже любят вкусненькое



Фото Rhiannon Buckle

Таксы и сырные деликатесы



Фото Rhiannon Buckle

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Застенчивая собачка и косточка



Фото Rhiannon Buckle

А этот пес имеет мгновенную реакцию



Фото Rhiannon Buckle

Бульдог и сосиски



Фото Rhiannon Buckle

Лакомится курочкой



Фото Rhiannon Buckle

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Эти псы ловят вкусняшки изо всех сил



Фото Rhiannon Buckle