Ріанон Бакл – фотограф, який працює із домашніми тваринами. Цього разу він зробив невеликий проєкт про песиків, які намагаються вхопити смачненьке.

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Серйозний пес дивиться на смаколик

Собаки кумедно реагують на їжу
Фото Rhiannon Buckle

Вівчарка не може стримуватися

Собаки кумедно реагують на їжу
Фото Rhiannon Buckle

Цей песик у захваті від шматочка м'яса

Собаки кумедно реагують на їжу
Фото Rhiannon Buckle

Ці красунчики теж полюбляють смачненьке

Собаки кумедно реагують на їжу
Фото Rhiannon Buckle

Такси та сирні делікатеси

Собаки кумедно реагують на їжу
Фото Rhiannon Buckle

Сором'язливий песик і кісточка

Собаки кумедно реагують на їжу
Фото Rhiannon Buckle

А цей пес має миттєву реакцію

Собаки кумедно реагують на їжу
Фото Rhiannon Buckle

Бульдог і сосиски

Собаки кумедно реагують на їжу
Фото Rhiannon Buckle

Ласує курочкою

Собаки кумедно реагують на їжу
Фото Rhiannon Buckle

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Ці песики ловлять смаколик з усіх сил

Собаки кумедно реагують на їжу
Фото Rhiannon Buckle

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