Более 30 собак пограничников примут участие в параде ко Дню Независимости

Впервые в истории собаки пограничников будут участниками парада к 30-летию Независимости Украины. Животных уже готовят к действу.

Подготовка началась на Львовщине. Там кинологи тренируют животных к параду.

К теме Как познакомить собаку с другими любимцами: полезные советы

В параде ко Дню Независимости примет участие 33 собаки

Подготовка парадного расчета кинологов и их собак уже началась на базе кинологического учебного центра Госпогранслужбы, что в Великих Мостах Львовской области.

Для участия в параде отобраны 33 кинологи со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День Независимости,

– рассказали пограничники.

Отметили, что все собаки, которые будут участвовать в параде, – специализируются на поиске оружия и наркотиков. Они уже успели зарекомендовать себя на службе.

Вы проявляете любовь к своей собачке, когда заботитесь о его питания , ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

На базе центра собак будут тренировать в течение месяца, а затем они продолжат подготовку в Киеве.

Подготовка собак к параду уже началась / Фото с фейсбуке Госпогранслужбы

Интересно Последнее приключение: трогательная история дружбы человека и собаки

"Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители", – объяснили такие мероприятия пограничники.

Парад ко Дню независимости пройдет в Киеве 24 августа.

Читайте больше Сверхъестественная преданность: как собака тосковал по "раненому" бойцу ВСУ – впечатляющее фото