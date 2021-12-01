Собака забавно танцует, когда видит детей: видео с новой звездой тиктока
Источник:тикток zoeyann_the_boxer
Собаки породы боксер просто не может сдерживать себя, когда видит, как ее маленькие хозяева приходят со школы. Животное начинает безумно танцевать.
Владелица боксера по кличке Зои Энн начала снимать забавные видео с "танцами" своей любимицы. Для этого животному даже сшили специальное платье.
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Видит хозяев сквозь стекло
В доме хозяев боксерши – стеклянная дверь. Пожалуй, именно благодаря ей собака имеет такой успех.
Зои Энн смотрит в дверь, видит своих людей, секунду думает, а потом начинает безумно крутить задней частью тела. Владелица сняла это на видео, и подставила веселую музыку – так собака получила невероятный успех.
Самое популярное видео с Зои Энн собрало 19 миллионов просмотров в тиктоке.
Собака танцует, когда видит детей: смотрите видео
Собаке подходит любая музыка
Талант Зои Энн сложно оспорить. Ее движения выглядят очень органично и смешно почти под любое музыкальное сопровождение. Выходит своеобразный тверк в исполнении собаки.
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Чтобы еще больше развеселить своих зрителей, владелица Зои Энн даже одела собаку в специальное платье.
Собака танцует в платье: видео