Собака впервые пробует манго: смешное видео

Некоторые песики обожают фрукты и овощи, другие же не хотят даже думать о растительной пище. Хозяйка этой смешной собаки дает ей попробовать манго и снимает на видео ее реакцию.

Собаке явно нравится новый фрукт. Она осторожно пробует его, а затем начинает забавно щелкать зубами, показывая, что хочет еще такую вкусняшку.

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Хозяевам четвероногих нужно помнить, что подобные фрукты нужно давать своим любимцам с осторожностью. У животных может быть аллергия на незнакомый продукт.



Собачке очень понравилось манго / Скриншот / ютуб-канал Bviral

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

В конце концов, забавный песик заслужил еще немного манго от своей хозяйки.

Посмотрите видео о том, как собака пробует манго