Собака впервые пробует манго: смешное видео

Некоторые песики обожают фрукты и овощи, другие же не хотят даже думать о растительной пище. Хозяйка этой смешной собаки дает ей попробовать манго и снимает на видео ее реакцию.
Собаке явно нравится новый фрукт. Она осторожно пробует его, а затем начинает забавно щелкать зубами, показывая, что хочет еще такую вкусняшку.
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Хозяевам четвероногих нужно помнить, что подобные фрукты нужно давать своим любимцам с осторожностью. У животных может быть аллергия на незнакомый продукт.
Собачке очень понравилось манго / Скриншот / ютуб-канал Bviral
В конце концов, забавный песик заслужил еще немного манго от своей хозяйки.
Посмотрите видео о том, как собака пробует манго