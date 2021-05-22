Песику явно до вподоби новий фрукт. Він обережно куштує його, а потім починає кумедно клацати зубами, показуючи, що хоче ще такого смаколика.
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Господарям чотирилапих потрібно пам'ятати, що подібні фрукти можна давати своїм улюбленцям з обережністю. У тварин може бути алергія на незнайомий продукт.
Песику дуже сподобалося манго / Скриншот / ютуб-канал Bviral
Зрештою, кумедний песик заслужив ще трохи манго від своєї власниці.
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