Собаке явно нравится новый фрукт. Она осторожно пробует его, а затем начинает забавно щелкать зубами, показывая, что хочет еще такую вкусняшку.

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Хозяевам четвероногих нужно помнить, что подобные фрукты нужно давать своим любимцам с осторожностью. У животных может быть аллергия на незнакомый продукт.

Собачке очень понравилось манго
Собачке очень понравилось манго / Скриншот / ютуб-канал Bviral

В конце концов, забавный песик заслужил еще немного манго от своей хозяйки.

Посмотрите видео о том, как собака пробует манго

 