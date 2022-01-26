Собака устроила в приюте "вечеринку" и уничтожила кучу игрушек: видеодоказательство

Работники Общества защиты животных в Бедфорде однажды утром пришли на работу и не поверили своим глазам. Весь коридор был усыпан частями игрушек и мягкой набивкой.

Виновником стал пес Гиллиган, который вылез из своего вольера и решил изрядно повеселиться. Собака одну за другой доставала игрушки, которые подарили приюту на Рождество, и систематически уничтожала их.

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Сотрудница приюта опубликовала видео, как пришла на работу и увидела беспорядок. "Пойдем посмотрим, кто это сделал", – комментирует она.

Девушка была в шоке, а вокруг бегал очень довольный Гиллиган. Забавное видео собрало 2,6 миллиона просмотров в тиктоке.

Собака изрядно повеселилась в приюте: смотрите видео

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Позже девушка просмотрела камеры наблюдения и опубликовала дополнительные видео, на которых Гиллиган развлекается ночью. Пес берет все новые и новые игрушки, чтобы разорвать их или достать из них "пищалки".

Собака достает игрушки и уничтожает их: смотрите видео с камеры наблюдения

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Гиллиган попал в приют еще щенкам. У пса есть некоторые проблемы с поведением, поэтому для него придумали "работу". Гиллиган официально занимает должность собаки, которая встречает гостей. Он здоровается с людьми и таким образом тратит свою энергию.

Однако собаке нельзя ходить по приюту, когда тот закрыт. После окончания рабочего дня один из работников посадил собаку в вольер, но неправильно закрыл клетку. Так активный пес вырвался на свободу и устроил "вечеринку".

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