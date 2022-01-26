Винуватцем став пес Гілліган, який виліз зі свого вольєра та вирішив добряче повеселитися. Собака одну за іншою діставав іграшки, які подарували притулку на Різдво і систематично нищив їх.
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Працівниця притулку опублікувала відео, як прийшла на роботу та побачила безлад. "Підемо подивимося, хто це зробив", – коментує вона.
Дівчина була шокована, а довкола бігав дуже задоволений Гілліган. Кумедне відео зібрало 2,6 мільйона переглядів в тіктоці.
Собака добряче повеселився в притулку: дивіться відео
Пізніше дівчина переглянула камери спостереження та опублікувала додаткові відео, на яких Гілліган розважається уночі. Пес бере все нові й нові іграшки, щоб розірвати їх або дістати із них "пищалки".
Собака дістає іграшки та нищить їх: дивіться відео з камери спостереження
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Гілліган потрапив у притулок ще цуценям. Пес має деякі проблеми із поведінкою, тому для нього придумали "роботу". Гілліган офіційно має посаду собаки, який зустрічає гостей. Він вітається з людьми й таким чином витрачає свою енергію.
Однак песику не можна ходити по притулку, коли той зачинений. Після закінчення робочого дня один із працівників посадив собаку у вольєр, але неправильно зачинив клітку. Так активний пес вирвався на волю та влаштував "вечірку".