Пес украл яблоко, но горько разочаровался: смешное видео посмотрели более миллиона человек

Золотистый ретривер по кличке Сэм решил быть плохим мальчиком. Во время прогулки пес украл яблоко, но не рассчитал размер своей добычи.

Пользователь тиктока по имени Джесси сумела снять на видео момент, когда ее собака попала в "безвыходную" ситуацию. Собака так хотела украсть фрукт, что не рассчитала свои силы.

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Яблоко застряло во рту песика. Фактически, добыча сама поймала охотника, потому что Сэм не мог ничего поделать с этим.

Владелица сняла на видео момент спасения собаки от яблока. Это заняло немало времени. К счастью, после "яблочной ловушки" собака находится в полном порядке.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Видео стало вирусным в сети. Оригинальный ролик просмотрели 1,6 миллиона пользователей тиктока. Многие волновались, что песику было больно.

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