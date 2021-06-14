Пользователь тиктока по имени Джесси сумела снять на видео момент, когда ее собака попала в "безвыходную" ситуацию. Собака так хотела украсть фрукт, что не рассчитала свои силы.

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Яблоко застряло во рту песика. Фактически, добыча сама поймала охотника, потому что Сэм не мог ничего поделать с этим.

Владелица сняла на видео момент спасения собаки от яблока. Это заняло немало времени. К счастью, после "яблочной ловушки" собака находится в полном порядке.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Видео стало вирусным в сети. Оригинальный ролик просмотрели 1,6 миллиона пользователей тиктока. Многие волновались, что песику было больно.