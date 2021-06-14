Користувачка тіктоку на ім'я Джессі зуміла зняти на відео момент, коли її песик потрапив у "безвихідну" ситуацію. Собака так хотів поцупити фрукт, що не розрахував власні сили.

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Яблуко застрягло в роті у песика. Фактично, здобич сама упіймала мисливця, бо Сем не міг нічого зробити із цим.

Власниця зняла на відео момент порятунку собаки від яблука. Це зайняло чимало часу. На щастя, після "яблучної пастки" песик перебуває в повному порядку.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Відео стало вірусним в мережі. Оригінальний ролик переглянули 1,6 мільйона користувачів тіктоку. Чимало людей хвилювалися, що песику було боляче.

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