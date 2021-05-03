В соцсетях она известна под ником Tika the Iggy. Демонстрируя дизайнерские вещи для животных, она привлекла внимание таких модных гигантов, как Vogue, которые устанавливают тенденции. Тика получает деньги за свои фотосессии и имеет собственного агента, что делает ее настоящей профессиональной моделью.
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Семья Тики
Тика живет в юго-западном районе Вилле-Эмара с владельцами Томасом Шапиро и его мужем Льюисом. Супруги приобрели ее 9 лет назад, когда жили в квартире и хотели собаку, которой было бы комфортно в небольшом пространстве.
Тика со своими папами / Фото tika the iggy
Хотя сначала они оба не были в восторге от идеи о небольшом животном, поскольку выросли с большими собаками, однако, изучив породу, быстро изменили свое мнение.
Как Тика стала модницей
Поскольку эти собаки очень боятся холода, они нуждаются в одежде. Поэтому Тику одевают не только с точки зрения эстетики, но и из практических соображений.
Итальянские борзые легко простужаются, потому что они очень стройные и не имеют много меха. Если температура ниже 20 градусов, она начинает дрожать,
– рассказывает Шапиро.
Поэтому зимние пальто являются необходимостью, особенно в Монреале. И ботинки тоже нужны для защиты нежных лап от соли, которой посыпают обледеневшие тротуары. Несмотря на практическую необходимость, ее два папы любят с этим развлекаться, и пытаются одеть Тику в очень модную одежду, которую находят в местных магазинах.
Зимний стиль Тики / Фото tika the iggy
Сейчас в модницы есть более 200 нарядов, и все они – очень комфортные и практичные, отмечают владельцы собаки, ведь это главное условие при выборе одежды.
Меховое пальто Тики / Фото tika the iggy
Неслыханная популярность
Сейчас инстаграм-страница Тики имеет миллион подписчиков. Таким количеством фанатов даже не все звезды могут похвастаться. Ее невероятный стиль и собачья харизма привлекла внимание таких знаменитостей, как Дженнифер Энистон, Дайан Китон и Лиззо.
Отцы же говорят, что Тика – настоящая принцесса во всех аспектах своей жизни. Она хорошо спит, много гуляет на свежем воздухе и играет со своими хозяевами, но только тогда, когда именно этого хочет.
Икона стиля в мире собак
В фиолетовых оттенках / Фото tika the iggy
Теплый свитер / Фото tika the iggy
Голубое пальто Тики / Фото tika the iggy
Невероятный образ / Фото tika the iggy
Синий свитер / Фото tika the iggy
Просто и модно / Фото tika the iggy