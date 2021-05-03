У соцмережах вона відома під ніком Tika the Iggy. Демонструючи дизайнерські речі для тварин, вона привернула увагу таких модних гігантів, як Vogue, що встановлюють тенденції. Тіка навіть отримує гроші за свої фотосесії і має власного агента, що робить її справжньою професійною моделлю.

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Сім'я Тіки

Тіка живе в південно-західному районі Вілле-Емара з власниками Томасом Шапіро і його чоловіком Льюїсом. Подружжя придбало її 9 років тому, коли жили в квартирі і потребували собаку, якому було б комфортно в невеликому просторі.



Тіка зі своїми татусями / Фото tika the iggy

Хоча спочатку вони обидва не були в захваті від ідеї про невелику тварину, оскільки виросли з великими собаками, однак, вивчивши породу, швидко змінили свою думку.

Як Тіка стала модницею

Оскільки ці собаки дуже бояться холоду, вони мають потребу в одязі. Тому Тіку одягають не лише з точки зору естетики, але й з практичних міркувань.

Італійські хорти легко застуджуються, бо вони дуже стрункі і не мають багато хутра. Якщо температура нижче 20 градусів, вона починає тремтіти,

– розповідає Шапіро.

Тож зимові пальта є необхідністю, особливо в Монреалі. І черевики теж потрібні для захисту ніжних лап від солі, якою посипають обмерзлі тротуари. Незважаючи на практичну необхідність, її два татка люблять із цим розважатися, і намагаються одягнути Тіку в дуже модний одяг, який знаходять у місцевих магазинах.



Зимовий стиль Тіки / Фото tika the iggy

Зараз у модниці є понад 200 нарядів, і усі вони – дуже комфортні і практичні, наголошують власники собаки, адже це головна умова при виборі одягу.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.



Хутряне пальто Тіки / Фото tika the iggy

Нечувана популярність

Зараз інстаграм-сторінка Тіки має мільйон підписників. Такою кількістю фанатів навіть не всі зірки можуть похвалитися. Її неймовірний стиль та собача харизма привернула увагу таких знаменитостей, як Дженніфер Еністон, Дайан Кітон та Ліззо.

Татусі ж кажуть, що Тіка – справжня принцеса у всіх аспектах свого життя. Вона добре спить, багато гуляє на свіжому повітрі і грається зі своїми господарями, але лише тоді, коли саме цього хоче.

Ікона стилю у світі собак



У фіолетових відтінках / Фото tika the iggy



Теплий светрик / Фото tika the iggy



Блакитне пальто Тіки / Фото tika the iggy



Неймовірний образ / Фото tika the iggy



Синій светрик / Фото tika the iggy



Просто і модно / Фото tika the iggy