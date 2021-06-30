Обнимает и защищает: как собака стала другом больному олененку – фото

Собака по кличке Зои из Нэшвилла, США, стала приемной мамой маленьком оленю. Об этом сообщил местный музыкант Пэт Поллифроне.

Мужчина нашел оленя в своем дворе. Сначала животное отвезли в лес, но уже на следующее утро он снова был во дворе музыканта.

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Малыша назвали Бэмби. Собака Зои сразу начала заниматься олененком.

Музыкант опубликовал в своем инстаграме фото, где Зои мыло обнимается с оленем.



Зои и олененок / Фото инстаграм patpollifronemusic

Сначала мужчина хотел найти ей временный приют, однако выяснилось, что приюты в окрестностях не принимают таких зверей. Поэтому дикое животное должно было жить в его доме, пока не выздоровеет и не окрепнет.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Если он решит вернуться в дикую природу, то может просто сделать это, – написал Пэт.

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Но впоследствии удалось найти пристанище для Бэмби. Его забрали на козью ферму неподалеку. Теперь олень сможет жить там постоянно.