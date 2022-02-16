Собака-секретарь: как щенок помогает хозяину работать в офисе

В социальной сети тикток видео с забавной собачкой набрало более 4 миллионов просмотров. Все из-за его желания помогать хозяину в офисе.

Маленькую собачку, которую зовут Минни, хозяин решил взять с собой на работу в офис. Там четырехлапая решила стать его личным помощником.

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Минни хватала ручку зубами, как палку, и пыталась ее принести клиентам и коллегам хозяина. Соответствующие забавные кадры с попытками помочь, хозяин снял и опубликовал в социальных сетях.

Ролик с пушистой офисной работницей в тикток собрал более 4 миллионов просмотров и более 4 тысяч комментариев.

Смотрите видео с трудолюбивым щенком:

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Как люди комментировали ролик:

"Он так старается! Я в восторге".

"Работник года! В каждом офисе нужен такой".

"Малыш бежит работать".

"Такой помощник растет".

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