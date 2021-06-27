Собака преследовала женщину, пока та ее не усыновила: трогательная история с фото

Бездомная собака отправилась в поход вслед за американкой Никки Дельвенталь. Животное шло за машиной женщины, а когда и отрыла двери, сразу прыгнуло ей на колени.

Никки Дельвенталь и ее мама ехали в отдаленном районе штата Нью-Мексико. Они искали дорогу, и вдруг в зеркало заднего вида увидели собаку.

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Собака неотступно следовала за машиной. Никки поняла, что не может оставить щенка на произвол судьбы и открыла дверцу. Животное сразу запрыгнуло внутрь.

Женщина рассказывает, что была не против усыновить собаку, и это совпало с тем, что песик сам ее нашел. Любимца назвали Кемпер.

Посмотрите фото о путешествиях Кемпера и Никки

Сейчас Никки и ее пес все время путешествуют. Девушка занимается скалолазанием, ходит в походы, а верный Кемпер везде сопровождает ее.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

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Американка зарабатывает на жизнь, развивая канал в ютубе, инстаграм и страницы в других соцсетях. Она делится с читателями всеми подробностями о жизни в путешествиях.

Видео о жизни Никки и Кемпера