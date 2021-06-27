Ніккі Дельвенталь та її мама їхали у віддаленому районі штату Нью-Мексико. Вони шукали дорогу, аж раптом у дзеркало заднього виду побачили песика.
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Собака невідступно йшов за машиною. Ніккі зрозуміла, що не може залишити цуценя напризволяще й відчинила дверцята. Тварина одразу застрибнула всередину.
Жінка розповідає, що була не проти всиновити собаку, і це співпало з тим, що песик сам її знайшов. Улюбленця назвали Кемпер.
Подивіться фото про подорожі Кемпера та Ніккі
Зараз Ніккі та її пес увесь час подорожують. Дівчина займається скелелазінням, ходить у походи, а вірний Кемпер скрізь супроводжує її.
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Американка заробляє на життя, розвиваючи канал в ютубі, інстаграм та сторінки в інших соцмережах. Вона ділиться з читачами усіма подробицями про життя в подорожах.