Потерялась и пошла работать на ферму: история собаки со счастливым финалом

Этот случай произошел в американском штате Айдахо. Собака Тилли и ее владельцы ехали в автомобиле, когда вдруг попали в аварию. Как только пса выпустили из машины, как тот убежал от пережитого стресса.

К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал. Но владельцам пришлось искать собаку.

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Местный интернет-провайдер обратился к жителям с просьбой помочь в поисках собаки. Людям сообщили особые приметы 2-летнего метиса бордер-колли и попросили внимательно смотреть, не встретится ли им такой пес.



Тилли / Фото Полиция штата Айдахо

Сообщение в фейсбуке было распространено более 3000 раз. Знаменитая сила фейсбука помогла песику вернуться домой.

Тилли нашли братья Тайлер и Трэвис Поттеры. Они заметили, что их пес, австралийская овчарка, ведет себя странно. Когда мужчины рассмотрели собаку поближе, поняли, что это – вовсе не их пес, а потерянный Тилли.

Пса почти сразу отправили домой – после того, как его нашли, мимо фермы проезжал шериф, который искал собаку.

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А потом братья выяснили, что пес успел немного поработать у них на ферме. Утром оказалось, что все овцы находятся вне пастбища. Вероятно, пес пытался пасти стадо.

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Владелица Тилли подтвердила это.

Он будет пасти что угодно. Когда я хожу в парк для собак, он пытается собрать людей в одну группу, – рассказала женщина.