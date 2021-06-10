На щастя, в аварії ніхто серйозно не постраждав. Але власникам довелося шукати песика.

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Місцевий інтернет-провайдер звернувся до мешканців з проханням допомогти в пошуках собаки. Людям повідомили особливі прикмети 2-річного метиса бордер-колі й попросили уважно дивитися, чи не зустрінеться їм такий пес.



Тіллі / Фото Поліція штату Айдахо

Повідомлення у фейсбуці було поширено понад 3 тисячі разів. Славнозвісна сила фейсбуку допомогла песику повернутися додому.

Тіллі знайшли брати Тайлер та Тревіс Поттери. Вони помітили, що їх пес, австралійська вівчарка, поводить себе дивно. Коли чоловіки роздивилися собаку ближче, зрозуміли, що це – зовсім не їх пес, а загублений Тіллі.

Песика майже одразу відправили додому – після того, як його знайшли, повз ферму проїжджав шериф, який шукав собаку.

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А згодом брати з'ясували, що пес встиг трохи попрацювати у них на фермі. Вранці виявилося, що всі вівці перебувають поза пасовиськом. Ймовірно, пес пробував пасти стадо.

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Власниця Тіллі підтвердила це.

Він буде пасти що завгодно. Коли я ходжу в парк для собак, він намагається зібрати людей в одну групу, – розповіла жінка.