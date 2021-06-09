Все владельцы четвероногих иногда думают: "Сколько еще он может лаять? Это продолжается уже несколько часов!". Для того, чтобы прекратить надоедливый собачий лай, нужно сначала разобраться в его причинах.

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Почему собаки лают



Собаки не лают без причины / Фото AIF

Существует очень много причин, по которым пес может начать лаять. Самые распространенные из них:

собака чувствует тревожность,

песику скучно,

животное перевозбуждено,

собака хочет внимания,

пес находится в стрессе,

животное не понимает, что с ним происходит,

пес хочет, чтобы кто-то или что-то исчезло из поля зрения и тому подобное.

Лай собаки является выражением чувств животного, его потребностей и желаний.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Устают ли собаки лаять

Большинство владельцев животных скажут, что да, устают. Но это происходит через определенный промежуток времени, иногда достаточно длительный. Собаки устают даже не от самого лая, а он того, что на них никто не обращает внимания и проблема остается нерешенной. Это истощает животных.



Долгий лай истощает собак / Фото domashnie-zhivotnii

Но это не значит, что владельцам не нужно обращать внимание на то, что пес лает. Только после того, как причина становится понятной, можно бороться с надоедливым поведением.

Например, если животное смотрит в окно и лает на каждого прохожего, можно закрыть шторы. Не забывайте хвалить собаку за спокойное и уравновешенную поведение.



Попробуйте занять чем-то собаку, которая лает слишком много / Фото Unsplash

Попробуйте занять собаку, которая любит развлекаться лаем. Дайте ей специальные игрушки, из которых собака будет долго доставать пищу, займитесь дрессировкой или игрой.

Почему некоторые собаки лают больше других

Существуют породы собак, для которых лай является важной составляющей поведения. Например, это терьеры, которые должны предупреждать своих хозяев о появлении небольших животных. Или борзые, которые лаем дают понять, что нашли добычу.



Некоторые породы собак действительно лают больше других / Фото Pexels

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