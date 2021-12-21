Вместе с хозяевами Чеви любит ходить на прогулки и в горы. Они останавливаются в кемпингах, что очень радует собаку.
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На прогулках люди активно реагируют на четырехлапого. Они могут начать улыбаться ему в ответ или махать рукой. Собаку часто принимают за щенка из-за маленьких размеров и активности, однако на самом деле ей – 9 лет.
Смотрите фото Чеви из инстаграм:
Чеви абсолютно здоровая собака, а улыбка всегда не сходит с его мордашки. Она может уменьшиться только в случае, если он замерз на долгой прогулке, промок под дождем или проголодался. Однако, как только он получает, вкусную еду или слышит, как дома берут поводок, улыбка возвращается.
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