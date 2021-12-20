Хозяин собаки, которую назвал Энцо, в социальной сети тикток опубликовал видео с пушистым другом. Смешной ролик сразу стал популярным и набрало 23 миллиона просмотров.
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Согласно видео, белый самоед Энцо выбежал во время сильного снегопада и залез в сугробы. Как результат, собака сама стала "большой комом снега".
"Энцо – моя собака. Самоедская собака. Этот пес лежит в снегу, потому что он хочет быть именно там. У этого пса 18 мышц в ушах, и он все их использует, чтобы игнорировать меня, когда я говорю ему вылезти из снега", – прокомментировал видео хозяин.
Смотрите видео: как пес наслаждался снегом
Что известно о самоедах
Самоед — одна из древнейших ныне известных пород ездовых собак. Это преданный, сильный и умный пес среднего размера со спокойным темпераментом.
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Он легко выдерживает тяжелые физические нагрузки и экстремальные условия, особенно холод. При правильном воспитании хорошо общается с членами семьи, в частности детьми, и другими домашними питомцами. Однако требует тщательной дрессировки с ранних лет и постоянных физических нагрузок.