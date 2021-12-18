7-месячного песика очень заинтересовали незнакомые животные. Он остановился у вольера с морскими свинками и растерянно разглядывал их. Веллер относился к ним с подозрением, а когда грызуны совершали резкие движения – немного пугался.

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В какой-то момент пес захотел то ли поздороваться, то ли потрогать морских свинок – он несколько раз поднял лапку. Это выглядело так, будто Веллер очень хочет подружиться с незнакомцами. Но они почти не обращали на него внимания, поэтому он решил заявить о себе по-другому.

Веллер гавкнул, и тогда его заметили все вокруг. Однако морские свинки скорее испугались, чем захотели дружить с собакой.

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Видео собрало более 1 миллиона просмотров в тиктоке. В комментариях восхищались песиком и его желанием пообщаться со свинками:

"Дружба животных со смешной разницей в размерах растапливает мое сердце";

"Мама, эти собаки очень маленькие";

"Наблюдать, как собаки впервые видят других животных – это всегда очень интересно".

Многие пользователи разволновались за морских свинок из-за того, что пес очень испугал их. Однако х озяева Веллера говорят, что он не мешал грызунам, пока смотрел на них, а когда гавкнул – его сразу же забрали от вольера, чтобы больше не беспокоить их.