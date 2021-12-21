Разом з господарями Чеві полюбляє ходити на прогулянки та в гори. Вони зупиняються в кемпінгах, що дуже тішить собаку. Проте посміхається він завжди.

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На прогулянках люди активно реагують на чотирилапого. Вони можуть почати посміхатися йому у відповідь чи махати рукою. Собаку часто приймають за цуценя через маленькі розміри та активність, проте насправді йому – 9 років.

Дивіться фото Чеві з інстаграм:

Чеві абсолютно здоровий собака, а посмішка завжди не сходить з його мордочки. Вона може зменшитися тільки у випадку, якщо він замерз на довгій прогулянці, змокнув під дощем чи зголоднів. Проте, як тільки він отримує, смачну їжу чи чує, як вдома беруть повідець, – посмішка повертається.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

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