Чихуахуа Гизмо сбежал со двора еще маленьким щенком, а потом воссоединился с хозяевами благодаря микрочипу. Животное нашел неравнодушный человек, и с тех пор оно вернулось в свой законный дом.

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Собака, которая пропала 9 лет назад, воссоединилась с хозяйкой

Владелица собаки, Джудит Монаррес, получила неожиданное электронное письмо, в котором сообщалось о находке. Американка немедленно обратилась в Центр экстренной помощи животным Лас-Вегаса, где ветеринары подтвердили личность ее питомца.

История началась с того, что Гизмо и двум другим собакам удалось ускользнуть с заднего двора Монаррес. Соседка помогла отыскать двух других домашних животных и сказала, что видела, как кто-то забрал Гизмо. Несмотря на активные поиски и попытки найти собаку, в частности создание группы в Facebook, которая должна была помочь в поисках, прошло несколько лет, а пропавшего пса так и не нашли.

Он пропал без вести еще 9 лет назад: смотрите видео

На прошлой неделе случился сдвиг в поисках, когда ветеринар просканировал микрочип собаки, обнаружив важную информацию, которая привела к ее долгожданному воссоединению с хозяйкой.

Они сказали мне, что его принесла женщина, добрая самаритянка. Она добавила, что два месяца пытались его поймать. После этого женщина якобы хотела его вернуть, но ей сказали, что она не может его забрать, потому что у него есть микрочип и другой владелец,

– рассказала американка.

Сейчас Гизмо 11 лет и он медленно выздоравливает под наблюдением своей хозяйки, которая сказала, что у собаки было несколько проблем со здоровьем. Монаррес начала сбор средств на GoFundMe, чтобы помочь оплатить ветеринарные счета.