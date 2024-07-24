Кот преодолел невероятное расстояние

В марте этого года во время прогулки в Инсбруке исчез домашний любимец, которого до сих пор не нашли. С тех пор владелец разместил объявление в надежде, что кто-то из местных жителей может наткнуться на пропавшее животное.

Читайте также "Почувствовала едкий запах": женщина узнала, что в ее доме живет дикий зверь – курьезные фото

Мы скучаем по Арчи и надеемся, что он скоро найдется. Если кто-то увидит котика, пожалуйста, дайте нам знать,

– написала она.

После месяцев неопределенности пропавшее животное было найдено в южном регионе австрийской провинции Бургенланд. Котик, которого считали беглецом, был найден с тяжелыми травмами, она бродила вблизи места, где часто бывают уличные животные. Эта неожиданная находка снова дала хозяевам надежду на воссоединение с их любимым товарищем.



Арчи исчез в этом году в марте / Фото Wir helfen Tieren

Как выяснилось, Арчи удалось преодолеть 500 километров всего за 20 недель. Этот невероятный подвиг совершил молодой котик, которому в то время не исполнилось и года.

Недавно домашний любимец перенес операцию из-за серьезной травмы, в результате которой ему ампутировали одну из лап. Стоимость операции превысила 1 000 евро. Сейчас Арчи находится в процессе восстановления после операции.