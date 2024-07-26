Чихуахуа Гізмо втік з подвір'я ще маленьким цуценям, а потім возз'єднався з господарями завдяки мікрочипу. Тварину знайшла небайдужа людина, і відтоді вона повернулася до свого законного дому.

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Собака, який зник 9 років тому, возз'єднався з господинею

Власниця собаки, Джудіт Монаррес, отримала несподіваний електронний лист, у якому повідомлялося про знахідку. Американка негайно звернулася до Центру екстреної допомоги тваринам Лас-Вегаса, де ветеринари підтвердили особу її вихованця.

Історія почалася з того, що Гізмо і двом іншим собакам вдалося вислизнути із заднього двору Монаррес. Сусідка допомогла відшукати двох інших домашніх тварин і сказала, що бачила, як хтось забрав Гізмо. Попри активні пошуки й спроби знайти собаку, зокрема створення групи у Facebook, яка мала допомогти в пошуках, минуло кілька років, а зниклого пса так і не знайшли.

Він пропав безвісти ще 9 років тому: дивіться відео

Минулого тижня трапилося зрушення в пошуках, коли ветеринар просканував мікрочип собаки, виявивши важливу інформацію, яка призвела до її довгоочікуваного возз'єднання з господинею.

Вони сказали мені, що його принесла жінка, добра самаритянка. Вона додала, що два місяці намагалися його спіймати. Після цього жінка нібито хотіла його повернути, але їй сказали, що вона не може його забрати, бо в нього є мікрочип та інший власник,

— розповіла американка.

Зараз Гізмо 11 років і він повільно одужує під наглядом своєї господині, яка сказала, що у собаки було кілька проблем зі здоров'ям. Монаррес почала збір коштів на GoFundMe, щоб допомогти оплатити ветеринарні рахунки.