Собака-героиня спасла своего брата от укуса змеи: подробности инцидента

Собака породы стаффордширский терьер по кличке Милли чуть не пожертвовала собственной жизнью ради друга-щенка. Милли укусила ядовитая змея, но, к счастью, животное выжило.

5-летняя Милли со своей семьей и младшим "братом" живет в Квинсленде, Австралия. Милли и щенок Тонка играли во дворе, когда на них напала змея.

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Змея напала во дворе

Тонка – совсем малыш и мог не выжить после опасного укуса. Поэтому Милли бросилась на змею и приняла все удар на себя.



Милли и ее младший братик Тонка / Фото Madeline Mills

К счастью, владелица животных Мэдлин была дома, когда произошел инцидент. Женщина вышла на улицу через несколько минут после нападения змеи и увидела, что у Милли – признаки укуса змеи.

Хозяйка немедленно повезла обоих собак в клинику. Там установили, что Тонка не пострадал, а вот у Милли – несколько укусов.

Защищала брата

Похоже, что она защищала своего младшего брата Тонку, который не получил никакого яда, – делится Мэдлин.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для негосодержащее все необходимые его организму питательные вещества.



Змея укусила Милли несколько раз / Фото Madeline Mills

На следующий день после инцидента Тонку отпустили домой, а вот Милли все еще находится под наблюдением врачей.

К счастью, владелица собак является фельдшером и знает, как важно немедленно оказать первую помощь при укусе змеи. Она мгновенно доставила собачек в больницу.

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Коричневые змеи очень опасны / Фото Madeline Mills

Коричневые змеи – опасные пресмыкающиеся, которые нередко кусают людей в Австралии. Особенно часто от них страдают дети и домашние животные, которые не знают, как правильно обращаться со змеями.