Когда Рик Андерсон совершал погружение с группой учеников, он стал свидетелем рождения детенышей австралийской рогатой акулы. Известно, что они появляются на свет длиной всего 13 – 17 сантиметров, а со временем увеличиваются до 1,8 метра.
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Дайвер решил приблизиться к акулам и попробовать погладить одного из малышей рукой. Позже, когда Рик возвращался на это место и встречал детенышей, маленькая знакомая узнавала его и подплывала.
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"Очень многие люди спрашивают о моей акуле. Я провел с ней много часов под водой, а именно 10 лет. С момента ее вылупления и до 18 месяцев назад, когда я переехал. Она прекрасна, как и большинство морских обитателей. Не все в Австралии хочет вас съесть, ужалить или убить. Природа удивительная", — прокомментировал Рик.