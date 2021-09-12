Собака-геройка врятувала свого брата від укусу змії: подробиці інциденту

5-річна Міллі зі своєю родиною і молодшим "братиком" мешкає у Квінсленді, Австралія. Міллі й цуценя Тонка гралися у дворі, коли на них напала змія.

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Змія напала у дворі

Тонка – ще зовсім малюк і міг не вижити після небезпечного укусу. Тому Міллі кинулася на змію та прийняла увесь удар на себе.



Міллі та її молодший братик Тонка / Фото Madeline Mills

На щастя, власниця тварин Медлін була вдома, коли стався інцидент. Жінка вийшла надвір через кілька хвилин після нападу змії та побачила, що у Міллі – ознаки укусу змії.

Жінка негайно повезла обох собак до клініки. Там встановили, що Тонка не постраждав, а от у Міллі – кілька укусів.

Захищала брата

Схоже, що вона захищала свого молодшого брата Тонку, котрий не отримав жодної отрути, – ділиться Медлін.

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Змія вкусила Міллі кілька разів / Фото Madeline Mills

Наступного дня після інциденту Тонку відпустили додому, а от Міллі все ще перебуває під наглядом лікарів.

На щастя, власниця песиків є фельдшеркою і знає, як важливо негайно надати першу допомогу при укусі змії. Вона миттєво доправила песиків у лікарню.

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Коричневі змії дуже небезпечні / Фото Madeline Mills

Коричневі змії – небезпечні плазуни, які нерідко кусають людей в Австралії. Особливо часто від них страждають діти та домашні тварини, які не знають, як правильно поводитися зі зміями.