Собачке дали 5 долларов, чтобы она перестала лаять, но что-то пошло не так

Канадская собака решила подзаработать на своих же владельцах. Они в шутку предложили ей 5 долларов, чтобы она не лаяла.

Как оказалось, собака имеет предпринимательскую жилку и решила не возвращать купюру. Курьезный момент владелица собаки сняла на видео, и оно быстро попало в тренды тиктока.

Обратите внимание Собаки могут помогать лечить людей: в чем особенности канистерапии

Собачка забрала 5 долларов

Героем ролика стала австралийская овчарка Диппер. Последние несколько месяцев, как рассказывают владельцы, у него появилась плохая привычка – громкий лай перед сном.

У него достаточно мягкий характер как для австралийской овчарки, но иногда он дерзкий и упрямый,

– рассказала хозяйка Диппера Джейми Фенн.



Диппер – милый песик из Канады / Фото с инстаграма DIPPER_THEAUSSIE

Однажды он никак не мог улечься спать и непрерывно лаял. Тогда парень Джейми предложил ему 5 долларов, чтобы он замолчал. Собачка вежливо взял в пасть купюру и не отпускал. Конечно, лаять он перестал, но хозяйка поняла, что это слишком дорогой способ достижения тишины.

Диппера был очень взволнован своими деньгами и не видел причин возвращать их. Хозяева не могли перестать смеяться над тем, насколько собака была обрадован добычей. Он прыгал с деньгами в пасти, пока в конце концов родители не смогли перехитрить его.

Нам удалось обмануть его вскоре после окончания видео. Мы не хотели, чтобы он начал есть свое наново открывшееся богатство,

– сказала Фенн.

Почему собаки могут много лаять

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Источник: Кинологический учебный центр