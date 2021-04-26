В Великобритании хозяева годовалого щенка Майло не могут спокойно гулять с ним, не привлекая внимания прохожих. Дело в том, что он вырос огромным и настолько лохматым, что его принимают за Чубакку или медведя.

Собачка Майло породы ньюфауленд-пудель, по-английски – Newfypoo. Все остальные щенки из его рода были среднего размера.

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Майло – собака-гигант

Когда Майло начал расти, его хозяйка Нина Ейлинг изрядно удивилась: она не ожидала, что он вырастет настолько большим. Сейчас Майло весит 44 килограмма и ростом 1 метр 60 сантиметров.

Он является знаменитостью городка Шорхем-Бай-Си в Западном Сассексе. Его хорошо знают в местном пабе: если Майло ставит лапы на стойку, то становится таким же высоким, как и бармены.



Майло в баре – постоянный "клиент" / Фото с The Sun

Те же, кто его видят впервые, не могут просто пройти мимо.



Майло немного тесно в авто / Фото с The Sun

Люди, которые никогда не видели его, выглядят абсолютно потрясенными. Они принимают его за человека в медвежьем костюме или говорят, что это Чубакка,

– рассказывает хозяйка Майло.

Кто такой Чубакка? Это персонаж киносаги "Звездные войны" из племени вуки. Чубакка – механик на космическом корабле Гана Соло "Тысячелетний Сокол". Он гуманоид и имеет рост свыше 2 метров, покрытый густой бурой шерстью.



Данные из Это персонаж киносаги "Звездные войны" из племени вуки. Чубакка – механик на космическом корабле Гана Соло "Тысячелетний Сокол". Он гуманоид и имеет рост свыше 2 метров, покрытый густой бурой шерстью.Данные из Википедии

Нина иногда устает отвечать на вопросы о его весе и росте. В шутку она даже распечатала для Майло объяснительную табличку: "Я ньюфаупо. Мне около года. И я не знаю, вырасту ли я еще больше".



Майло-гигант и сам не знает, будет еще больше / Фото с The Sun

Впрочем, несмотря на свой размер, Майло является хорошим и абсолютно не агрессивным. Он с удовольствием идет к незнакомцам и никогда не нападает на меньших собак. А меньшие собаки – это все остальные, которых он встретит на своем пути.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.