В Черкасской области в 5-метровом бетонном резервуаре оказалась домашняя собака. На ее спасение сначала отправился мальчик-владелец, а потом и доброволец.

Однако освобождать в конце концов пришлось всех троих: собаку, 12-летнего парня и мужчину. На подмогу приехали спасатели местной части.

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Спасение трех с резервуара

Произошло все в городе Смела Черкасской области на территории бывших очистных сооружений. 12-летний мальчик гулял со своими друзьями и собакой. Вдруг любимец упал в 5-метровый бетонный резервуар. На 1 метр он был заполнен водой.

Мальчик решил спасти своего любимца самостоятельно и полез вниз. Пытаясь спасти собаку, парень попал в резервуар и сам.

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Резервуар на 1 метр заполнен водой / Фото ДСНС

Тогда дети, с которыми гулял мальчик, стали звать на помощь взрослых. На просьбу о помощи откликнулся 38-летний мужчина. Однако и ему не удалось справиться с задачей, и он тоже упал в резервуар.

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Только тогда люди вызвали спасателей, которые с помощью спецсредств подняли всех трех пострадавших. Их передали медикам, ведь они имели признаки переохлаждения.

Вот так история спасения верного любимца закончилась хеппи-эндом.

Важно! Если с вами или вашими любимцами произошло ЧП, или вы стали ее свидетелем – сразу звоните в Службу спасения по телефону 101.