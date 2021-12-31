Как служебные собаки таможни поздравили украинцев с праздниками: фото четырехлапых
Источник:фейсбук Службові собаки митниці
Служебные собаки таможни поздравили с новым 2022 годом. Что пожелали украинцам – читайте в материале.
Согласно сообщению, которое разместили на странице в фейсбук, служебные собаки таможни поздравили с новым годом.
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"Служебные собаки поздравляют вас с праздниками! В Новом году четырехлапые таможенники желают больше верных друзей, меньше нарушителей ваших границ и найти то, что вы искали", – говорилось в сообщении.
Смотрите фото служебных собак:
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Сообщение со страницы Служебные собаки таможни
Служебные собаки поздравляют вас с праздниками! В Новом году четырехлапые таможенники желают больше верных друзей, меньше нарушителей ваших границ и найти то, что вы искали