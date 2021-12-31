Ежегодно работники Сообщества лучших друзей животных в США собирают целый прицеп игрушек и дарят их собакам из приюта. Каждый хвостик может сам выбрать, что ему нравится.
Актуально Как сделать так, чтобы кот оставил елку в покое: развлеките любимца лакомством Felix® Party Mix®
Собаки выбирают подарочки
Санки Санта Клауса приезжают к собакам в приюте утром на Рождество. Только взгляните на милых собак, которые радостно прыгают в прицеп, чтобы выбрать подарочки. Кроме игрушек волонтеры привозят и предметы ухода: кроватки и поводки для животных.
Неудивительно, что видео с песиками становятся вирусными в сети. Самое популярное из них собрало почти 5 миллионов просмотров.
Счастливый пес выбрал игрушку: смотрите трогательное видео
Похожее Особый подарок: что помогло больному щенку наконец-то встать на лапки
Каждая игрушка находит своего владельца. Котиков тоже не обижают – волонтеры провозят подарки и им.
Еще один пес радуется подарочкам: милое видео
Приют для животных в Дублине сделал подобную акцию
- Там собачек впускали в комнату по одному, чтобы те могли выбрать себе подарочки.
- Некоторые животные нервничали и искали поддержки, а другие сразу хватали то, что понравилось.
- Милое видео с собаками собрало 180 тысяч просмотров.
Собака плыла 10 километров по реке Днестр, чтобы найти хозяина: смотрите видео