Ежегодно работники Сообщества лучших друзей животных в США собирают целый прицеп игрушек и дарят их собакам из приюта. Каждый хвостик может сам выбрать, что ему нравится.

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Собаки выбирают подарочки

Санки Санта Клауса приезжают к собакам в приюте утром на Рождество. Только взгляните на милых собак, которые радостно прыгают в прицеп, чтобы выбрать подарочки. Кроме игрушек волонтеры привозят и предметы ухода: кроватки и поводки для животных.

Неудивительно, что видео с песиками становятся вирусными в сети. Самое популярное из них собрало почти 5 миллионов просмотров.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собачка всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для нее сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые организму питательные вещества.

Счастливый пес выбрал игрушку: смотрите трогательное видео

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Каждая игрушка находит своего владельца. Котиков тоже не обижают – волонтеры провозят подарки и им.

Сайт 24 канала поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему.

Еще один пес радуется подарочкам: милое видео

Приют для животных в Дублине сделал подобную акцию

Там собачек впускали в комнату по одному, чтобы те могли выбрать себе подарочки.

Некоторые животные нервничали и искали поддержки, а другие сразу хватали то, что понравилось.

Милое видео с собаками собрало 180 тысяч просмотров.