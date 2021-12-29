Тоби родился с гидроцефалией. В его мозге накапливаются излишки жидкости, давящие на мозг, нарушая координацию движений. Кроме того, он весит менее полу килограмма.

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Хозяева подумали, что не хотят продолжать страдания малыша, поэтому решили его усыпить. Тогда об истории Тоби узнала организация, помогающая йоркширским терьерам. Они забрали щенка, чтобы помочь ему устроить лучшую жизнь.

На рождественские праздники Тоби получил маленькие ходунки в виде металлической рамы с колесами. Эта конструкция позволяет собаке держаться на лапках, а изготовлена ​​была под заказ.



Тоби / Фото Courtesy Walkin' Pets

"Каждое живое существо заслуживает жизни", — сообщила президент благотворительной организации, сто спасла Тоби, Кит ДеРош.

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Женщина забрала крохотного пса к себе. Своим примером она надеется вдохновить других людей брать щенков с особыми потребностями.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

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