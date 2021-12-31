Згідно з допису, який розмістили на сторінці у фейсбук, службові собаки митниці привітали з новим роком.

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"Службові собаки вітають вас із святами! У Новому році чотирилапі митники бажають більше вірних друзів, менше порушників ваших кордонів і знайти те, що ви шукали", – йшлось у повідомлення.

Дивіться фото службових собак:

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Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

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Сайт 24 каналу вітає усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.

Допис зі сторінки Службові собаки митниці

Службові собаки вітають вас із святами! У Новому році чотирилапі митники бажають більше вірних друзів, менше порушників ваших кордонів і знайти те, що ви шукали