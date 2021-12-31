Згідно з допису, який розмістили на сторінці у фейсбук, службові собаки митниці привітали з новим роком.
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"Службові собаки вітають вас із святами! У Новому році чотирилапі митники бажають більше вірних друзів, менше порушників ваших кордонів і знайти те, що ви шукали", – йшлось у повідомлення.
Дивіться фото службових собак:
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Допис зі сторінки Службові собаки митниці
Службові собаки вітають вас із святами! У Новому році чотирилапі митники бажають більше вірних друзів, менше порушників ваших кордонів і знайти те, що ви шукали