Согласно сообщению, которое разместили на странице в фейсбук, служебные собаки таможни поздравили с новым годом.
Важно Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца
"Служебные собаки поздравляют вас с праздниками! В Новом году четырехлапые таможенники желают больше верных друзей, меньше нарушителей ваших границ и найти то, что вы искали", – говорилось в сообщении.
Смотрите фото служебных собак:
Интересно Полные сани игрушек: показали видео, как счастливые собаки из приюта выбирают подарки
Интересно – как учат собак-пограничников: смотрите видео
Сообщение со страницы Служебные собаки таможни
Служебные собаки поздравляют вас с праздниками! В Новом году четырехлапые таможенники желают больше верных друзей, меньше нарушителей ваших границ и найти то, что вы искали