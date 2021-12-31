Согласно сообщению, которое разместили на странице в фейсбук, служебные собаки таможни поздравили с новым годом.

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"Служебные собаки поздравляют вас с праздниками! В Новом году четырехлапые таможенники желают больше верных друзей, меньше нарушителей ваших границ и найти то, что вы искали", – говорилось в сообщении.

Смотрите фото служебных собак:

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Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

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Сайт 24 канала поздравляет всех с Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему.

Сообщение со страницы Служебные собаки таможни

Служебные собаки поздравляют вас с праздниками! В Новом году четырехлапые таможенники желают больше верных друзей, меньше нарушителей ваших границ и найти то, что вы искали