Лек Чайлерт, которая является основательницей Elephant Nature Park, поделилась видео из жизни слонов. На нем видно, что слониха Чана помогает слепой подруге Плой Тонг.

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Без помощи сама найти пищу она не может. Поэтому Чана идет к рассыпанному корму задом наперед, что помогает Тонг следить за звуком шагов.

Посмотрите, как Чана ведет к еде Плой Тонг, свою няню, слепую на оба глаза. Я каждый день открываю для себя прекрасные стороны слонов, особенно то, как они безоговорочно любят и заботятся друг о друге. Это урок для всех нас,

– прокомментировала основательница парка Лек Чайлерт.

Кроме того, она рассказала, что Тонг раньше была ездовым слоном. Когда ее спасли, у нее уже были проблемы с глазами. Несмотря на свое слабое зрение, она начала заботиться о маленькой Чане. Когда та выросла, она сама начала следить за пожилой няней.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.

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Пользователи активно комментировали видео, что опубликовала Лек Чайлерт. Однако одна мысль была самой распространенной: "Людям есть чему поучиться у животных".

Смотрите видео: как слоны заботятся друг о друге