Лек Чайлерт, яка є засновницею Elephant Nature Park, поділилася відеом з життя слонів. На ньому видно, що слониха Чана допомагає сліпій няні Плой Тонг.

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Без допомоги сама знайти їжу вона не може. Тому Чана йде до розсипаного корму задом наперед, що допомагає Тонг слідкувати за звуком кроків.

Подивіться, як Чана веде до їжі Плой Тонг, свою няню, яка сліпа на обидва ока. Я кожен день відкриваю для себе прекрасні сторони слонів, особливо те, як вони беззастережно люблять і піклуються одне про одного. Це урок для всіх нас,

– прокоментувала засновниця парку Лек Чайлерт.

Крім того, вона розповіла, що Тонг раніше була їздовим слоном. Коли її врятували, у неї вже були проблеми з очима. Попри свій слабкий зір, вона почала дбати про маленьку Чана. Коли та виросла, вона сама почала піклуватися про літню няню.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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Користувачі активно коментували відео, яке опублікувала Лек Чайлерт. Проте одна думка була найпоширеніша: "Людям є чого повчитися у тварин".

Дивіться відео: як слони піклуються одне про одного