Слониха по кличке Хеппи "обвинила" зоопарк Бронкса в незаконном лишении свободы. Такое заявление принял Апелляционный суд Нью-Йорка 4 мая 2021 года.

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Беспрецедентный случай

Этот случай стал первым в англосаксонском праве, когда истцом выступает животное, а не человек или юридическое лицо.

Что такое англосаксонское право

Это правовая система, в основу которой положен правовой прецедент. То есть уже произошедший случай, который был рассмотрен в суде, может стать примером для принятия решений по аналогичным делам.

Эта слониха является уникальным животным

История продолжается с 2018 года. В это время организация Nonhuman Rights Project начала борьбу за освобождение слонихи.

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Хеппи в зоопарке / Фото Nonhuman Rights Project

Защитники узнали, что в 2005 году слониха стала первой представительницей своего вида, прошедшей зеркальный тест.

Это свидетельствует о том, что это животное имеет высокий уровень сознания и, вероятно, испытывает мучения, живя в неволе.

Обратите внимание! Зеркальный тест придумали для того, чтобы выяснить, есть ли у животных сознание. Когда животное спит, на его тело наносят метку краской, не имеющей запаха. Это делают так, чтобы увидеть метку животное могло только в зеркале. Если животное понимает, что метка расположена на его теле – это говорит о высоком уровне сознания.

Именно поэтому у адвокатов была принципиальная позиция и они твердо стремились подать иск от имени слонихи Хеппи.



Животное провело в зоопарке 44 года / Фото Nonhuman Rights Project

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История Хэппи

Хеппи родилась в дикой природе, предположительно в Таиланде. Это было в 1971 году. Через несколько лет после рождения животное вместе с 6 другими слонятами поймали и привезли в США.

Так Хэппи оказалась в зоопарке Бронса. К 2002 году все остальные слоны в зоопарке погибли и слониху держали одну.

Кроме того, в зоопарке нет зимнего вольера для таких крупных животных, и почти 6 месяцев ежегодно Хеппи проводит в небольшом хлеву без окон.



Люди выступают за освобождение Хэппи / Фото Nonhuman Rights Project