В селе Синевир расположен Центр реабилитации бурого медведя. Туда животные попадают из цирков, особняков и частных коллекций. В большинстве случаев в плохом эмоциональном и физическом состоянии из-за ненадлежащего содержания.

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В центре реабилитации медведи возвращаются к нормальной жизни. После их полного выздоровления – отпускают в лес.

Ветеринар Михаил Маслей отметил, что около 50% животных удается избавиться от стресса. Это достаточно высокий показатель, ведь раньше они не знали, что такое зимний сон.



Медведь в центре реабилитации / Скриншот с видео

По словам руководителя центра Ярослава Бундзяка, в зависимости от полученной психологической травмы, медведи могут снова залегать в спячку через 2 – 3 года, а некоторые даже через 5 лет.

"Приезжая с психологической травмой, очень долгое время животное просто стоит у забора, качает головой. Он провел всю жизнь в клетке, измучен, с какими-то пороками со здоровьем", — добавил Бундзяк.



Центр реабилитации / Скриншот по видео

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Он добавил, что медведь может только через 1 год или 1,5 года решиться зайти в лес. А не делает этого, потому что не знает, как себя там реализовать.