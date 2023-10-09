В недавнем заявлении Дэвид Яблонски, ученый из Чикагского университета в США, углубился в тонкости, связанные с оценкой исторической популяции животных на Земле. Несмотря на сложность, он предположил, что примерные цифры можно получить с помощью математических расчетов. Однако сначала следует изучить количество видов животных.

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По состоянию на 2022 год, согласно данным Международного союза охраны природы, на Земле существовало примерно 2,1 миллиона видов животных. Но некоторые ученые указывают на то, что примерно 5 часть описанных видов являются "дубликатами", то есть разные ученые описали дважды один и тот же вид. Если предположить, что эта оценка верна, то количество всех известных видов животных снизится до примерно 1,7 миллиона.

Нужно понимать, что биологи описывают ежегодно тысячи новых видов животных, поэтому это число не является статичным. С другой стороны, сотни видов животных исчезают на планете вследствие изменения климата, и многие из них исчезли еще до того, как были описаны учеными,

– говорит Яблонски.

Камило Мора из Гавайского университета заявил, что общее количество эукариот на нашей планете, включая животных, грибы и растения составляет около 8,7 миллиона. Примечательно, что 7,7 миллиона видов среди них являются животными. Интересно, что насекомые составляют половину этих видов, подтверждая их историческую распространенность в нашей экосистеме.

По мнению ученых, появление первых живых организмов на Земле датируется примерно 3,7 миллиардами лет назад. Однако лишь около 2,3 миллиарда лет назад появились многоклеточные организмы, а первые животные были замечены примерно 800 миллионов лет назад.

Сколько животных проживало на Земле за всю ее историю

Ученые обнаружили, что определение количества видов животных, населявших Землю на протяжении истории, является сложной задачей. Хотя окаменевшие останки дают ценную информацию, доступность таких доказательств значительно отличается. Дело в том, что окаменелости некоторых ранних видов животных сохранились, а других нет. Исследователи предполагают, что видов, останки которых не сохранились, гораздо больше.

Мягкие организмы, за исключением нескольких случаев, не сохранились на протяжении веков. Удивительно, но даже остатки твердых тканей, принадлежавших древним существам, исчезли из-за непрерывного движения литосферных плит.

Мягкие организмы не сохранились до настоящего времени за очень редким исключением / Фото Live Science

По словам Яблонски, на Земле уже не существует, по очень грубым оценкам, 99,9% всех видов животных, когда-либо обитавших.

Если предположить, что эта оценка верна, то нужно умножить нынешнее количество видов животных, то есть 7,7 миллиона на 100%. Таким образом, мы получаем общее количество всех видов животных, живущих на планете за всю ее историю, – 770 миллионов,

– заявил Мор.

При этом ученые утверждают, что оценить общее количество живших когда-либо на Земле животных сложно, но можно получить и это число, хоть оно и будет приблизительным.

Так, считается, что сейчас на Земле живет примерно:

130 миллиардов млекопитающих,

428 миллиардов птиц,

3,5 триллиона рыб,

10 квинтиллионов насекомых.

Используя аналогичный подход к расчету количества видов, ученые определили, что примерно 4,5 из каждых 10 животных существовали в пределах 27 степеней животной жизни на Земле. Несмотря на признание грубой и приблизительной цифры, это открытие дает определенную степень понимания этого ранее неуловимого вопроса.

Заметьте: согласно отчету Всемирного фонда дикой природы Living Planet Report за 2022 год популяция диких животных – млекопитающих, птиц, земноводных, рептилий и рыб – с 1970 года сократились в среднем на 69%.