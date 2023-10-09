У нещодавній заяві Девід Яблонські, вчений з Чиказького університету в США, заглибився в тонкощі, пов'язані з оцінкою історичної популяції тварин на Землі. Попри складність, він припустив, що приблизні цифри можна отримати за допомогою математичних розрахунків. Однак, спершу варто вивчити кількість видів тварин.

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Станом на 2022 рік, згідно з даними Міжнародного союзу охорони природи, на Землі існувало приблизно 2,1 мільйона видів тварин. Але деякі вчені вказують на те, що приблизно 5 частина описаних видів є "дублікатами", тобто різні вчені описали двічі один і той самий вид. Якщо припустити, що ця оцінка правильна, то тоді кількість усіх відомих видів тварин знизиться до приблизно 1,7 мільйона.

Потрібно розуміти, що біологи описують щороку тисячі нових видів тварин, а тому це число не є статичним. З іншого боку, сотні видів тварин зникають на планеті внаслідок зміни клімату, і багато хто з них зник ще до того, як були описані вченими,

– каже Яблонські.

Каміло Мора з Гавайського університету заявив, що загальна кількість еукаріот на нашій планеті, включаючи тварин, гриби та рослини, становить приблизно 8,7 мільйона. Примітно, що 7,7 мільйона видів серед них є тваринами. Цікаво, що комахи становлять половину цих видів, підтверджуючи їх історичну поширеність у нашій екосистемі.

На думку вчених, поява найперших живих організмів на Землі датується приблизно 3,7 мільярдами років тому. Однак, лише близько 2,3 мільярда років тому з'явилися багатоклітинні організми, а перших тварин було помічено приблизно 800 мільйонів років тому.

Скільки тварин мешкало на Землі за всю її історію

Вчені виявили, що визначення кількості видів тварин, які населяли Землю протягом історії, є складним завданням. Хоча скам'янілі останки дають цінну інформацію, доступність таких доказів значно відрізняється. Річ у тім, що скам'янілості деяких ранніх видів тварин збереглися, а інших – ні. Дослідники припускають, що видів, останки яких не збереглися, значно більше.

М'якотілі організми, за винятком кількох випадків, не збереглися протягом століть. Дивно, але навіть залишки твердих тканин, що належали стародавнім істотам, зникли внаслідок безперервного руху літосферних плит.

М'якотілі організми не збереглися до нашого часу за дуже рідкісним винятком / Фото Live Science​

За словами Яблонські, на Землі вже не існує, за дуже грубими оцінками, 99,9% усіх видів тварин, які коли-небудь жили.

Якщо припустити, що ця оцінка правильна, то потрібно помножити нинішню кількість видів тварин, тобто 7,7 мільйона на 100%. У такий спосіб ми отримуємо загальну кількість усіх видів тварин, які живуть на планеті за всю її історію, – 770 мільйонів,

– заявив Мор.

При цьому вчені стверджують, що оцінити загальну кількість тварин, що жили коли-небудь на Землі, складно, але можна отримати і це число, хоч воно і буде приблизним.

Так, вважається, що зараз на Землі мешкає приблизно:

130 мільярдів ссавців,

428 мільярдів птахів,

3,5 трильйони риб,

10 квінтильйонів комах.

Застосовуючи аналогічний підхід до розрахунку кількості видів, вчені визначили, що приблизно 4,5 з кожних 10 тварин існували в межах 27 ступенів тваринного життя на Землі. Попри визнання грубої та приблизної цифри, це відкриття дає певний ступінь розуміння цього раніше невловного питання.

Зауважте: відповідно до звіту Всесвітнього фонду дикої природи Living Planet Report за 2022 рік популяція диких тварин — ссавців, птахів, земноводних, рептилій і риб — з 1970 року скоротилися в середньому на 69%.