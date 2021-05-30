Лучший вариант – когда любимец всегда имеет доступ к миске со свежей водой и может пить вдоволь. Но иногда хозяева не знают, какое количество воды нужно собаке для прогулки или отдыха на природе. Также нужно знать, какая норма воды для вашего песика, чтобы понять, не пьет ли он слишком много, ведь это может быть симптомом болезни.

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Сколько должна пить собака

Ветеринары утверждают, что собаке нужно пить около 60 граммов воды на каждый килограмм массы тела. Задачей владельцев является позаботиться, что любимец всегда имел в доступе нужное ему количество воды.



В жару животным нужно больше воды / Фото Unsplash

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Надо ли следить, сколько воды пьет собака

Если ваш любимец здоров и ведет себя энергично, нет нужды точно измерять, сколько воды он пьет. Но если вы заметили изменения в поведении: собака отказывается от воды или пьет слишком много, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу.

Когда нужно бить тревогу

Если собака в течение 2 дней не пьет воду, у нее начинается обезвоживание. При обезвоживании нарушаются жизненно важные функции органов.

В жару позаботьтесь о бездомных животных, ведь им тоже нужна вода. Поставьте для них мисочку с водой и регулярно наполняйте ее.

Заботьтесь о чистоте миски



Следите, чтобы любимец пил чистую воду / Фото Unsplash

Ежедневно мойте миску вашего песика и наполняйте ее свежей водой. Следите, чтобы вода была чистой в течение дня: ведь в нее могут попасть остатки пищи, мусор, пыль и даже насекомые, которые залетели в дом.

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Как измерить, сколько воды пьет собака